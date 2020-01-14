Петербургский «Зенит» заработал 180,4 миллиона евро за 2018 год по версии Deloitte.

Об этом сообщает официальный сайт компании. В рейтинге клубов с наибольшими доходами по итогам сезона-2018/19 «сине-бело-голубые» занимают 28-е место. Однако Deloitte уточняет, что на сайте указан доход клуба за год, а не за сезон.

Возглавляет рейтинг каталонская «Барселона», которая по итогам прошлого сезона получила 840,8 миллиона евро.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. «Сине-бело-голубые» рассчитывают повторить достижение в этом году: на данный момент команда Сергея Семака единолично возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 45 очков. Идущий на второй строчке «Краснодар» уступает сразу десять баллов.

Вчера, 13 января, «Зенит» отправился на первый зимний сбор в Катар.