Петербургский «Зенит» начал зимний тренировочный сбор в Катаре. Сегодня, 14 января, «сине-бело-голубые» провели первую тренировку.

Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в «Твиттере». Главный тренер команды Сергей Семак взял на сбор 27 игроков, в числе которых отсутствует полузащитник Матиас Краневиттер. По словам тренера, футболист решает свои вопросы в России, поэтому не полетел в Катар.

Первые зимние «Газпром» — тренировочные сборы объявляются открытыми ✌️ pic.twitter.com/GteF8k5l20 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 14, 2020

Однако на сбор прибыли нападающие Александр Кокорин и Малком, которые пропустили первую часть сезона. Кокорин отбывал наказание в местах лишения свободы и был освобожден осенью, однако «Зенит» не получил разрешение дозаявить его. Малком был травмирован на старте сезона и проходил длительную реабилитацию. Как сообщил Семак, Кокорин будет работать в общей группе, Малком пока тренируется с ограничениями.