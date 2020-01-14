На 71-м году жизни скончался Заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов. Информация об этом появилась на официальной странице Федерации лыжных гонок Республики Карелия в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что Сергей Богданов скончался вчера, 13 января. Причина смерти не сообщается.

Сергей Богданов родился в 1949 году в Ленинградской области, однако большая часть его жизни была связана с Карелией. Он закончил Карельский педагогический институт, а затем пошел на тренерскую работу.

Среди его учеников можно назвать фамилию Владимира Драчева, действующего президента Союза биатлонистов России. Спортивный путь Драчев начинал в Карелии, впоследствии он стал четырехкратным чемпионом мира. Также среди учеников Богданова были чемпион мира по биатлону Петр Милорадов, чемпион Европы и мира по летнему биатлону Иван Богданов, а также победитель мирового первенства Виталий Чернышев.