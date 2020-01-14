Российский теннисист Андрей Рублев встретится с представителем США во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча состоится сегодня, 15 января, и начнется не ранее 3:30 по московскому времени.

В первом круге соревнований Куэрри выбил из борьбы квалифаера Грегуара Баррера из Франции, матч завершился в трех партиях со счетом 6:7, 6:2, 7:6. Рублёв, посеянный под третьим номером, в первом круге не выступал.

Победителю матча предстоит встретиться в четвертьфинале с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом, который во втором круге одолел Александра Бублика из Казахстана.

Напомним, на старте текущего сезона Рублев завоевал третий титул в карьере, выиграв турнир АТР 250 в Дохе (Катар). В финальном матче россиянин оказался сильнее представителя Франции Корентена Муте, который ранее выбил из борьбы лидера посева Стэна Вавринку.