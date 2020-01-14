Баскетбольный клуб «Зенит» на своей арене примет испанскую «Басконию» в матче 19-го тура Евролиги. Игра будет проходить на паркете «Сибур Арены» сегодня, 15 января, и начнется в 20:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Джоана Плазы занимают последнее место в турнирной таблице Евролиги. В рамках своего дебютного сезона петербуржцы выиграли всего пять матчей из восемнадцати. Так, «Зениту» покорились «Олимпиакос», «Жальгирис», АСВЕЛ, «Фенербахче» и «Химки».

«Баскония» тоже далека от зоны плей-офф: команда идет на 14-м месте с 21 набранным очком. В предыдущем матче испанцы уступили турецкому «Фенербахче» со счетом 65:79.

«Зенит» и «Баскония» уже встречались в текущем сезоне, встреча состоялась в конце ноября. Тогда петербуржцы потерпели поражение со счетом 60:70.