Сборная России по гандболу встретится с Данией в третьем матче группового этапа чемпионата Европы среди мужских команд. Игра состоится сегодня, 15 января, и начнется в 22:30 по московскому времени.

Матч будет проходить в шведском Мальме на стадионе «Мальме Арена». Ранее сборная России уже потеряла шансы на выход из группы, потерпев два поражения подряд. На старте турнира российская команда уступила Венгрии и отставанием в один мяч — 25:26. Во втором поединке Россия не справилась с Исландией — 23:34.

Таким образом, подопечные Эдуарда Кокшарова потеряли возможность завоевать путёвку на летние Олимпийские игры в Токио. Сборная России не выступит уже на третьей Олимпиаде кряду.

Дания пока не одержала ни одной победы в рамках чемпионата Европы. В стартовом поединке датчане уступили исландцам, затем сыграли вничью с венграми.