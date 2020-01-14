Российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей США Катрин Беллис в матче второго круга турнира WTA в Хобарте (Австралия). Матч стоится сегодня, 15 января, спортсменки выйдут на корт не ранее 3:00 по московскому времени.
Игра будет проходить на «Уэст Корте» стадиона «Дэмейн Теннис-Центр». На старте соревнований Кудерметова, посеянная под пятым номером, выбила из борьбы хозяйку кортов австралийку Саманту Стосур, получившую «уайлд-кард» от организаторов.
Беллис в первом круге встречалась с представительницей Чехии Мари Боузковой и одержала победу в трех партиях со счетом 3:6, 7:6, 6:3.
Победительница матча встретится либо с Гарбинье Мугурусой, либо с Онс Жабер.
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