Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер выделил молодых теннисистов, которые могут заявить о себе на Australian Open.

В числе прочих Федерер назвал россиянина Даниила Медведева, который на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге АТР.

Также Роджер обратил внимание на грека Стефаноса Циципаса, который в ноябре стал победителем Итогового турнира АТР. «Он сделал большой шаг вперёд после того, как обыграл меня в Мельбурне в прошлом году. Он здорово провёл тот турнир», — сказал швейцарец, слова которого приводит AFP. Кроме того, Федерер обратил внимание на канадского теннисиста Шаповалова и назвал его интересным игроком.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии стартует 20 января. Действующим обладателем трофея является вторая ракетка мира серб Новак Джокович.