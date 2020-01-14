PR-директор футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова Елена Болотова отреагировала на слухи о том, что игрок скоро женится на своей избраннице Марии Юмашевой.

В интервью телеканалу «Звезда» Болотова заявила, что не видит связи между фотографией в «Инстаграме» Смолова и свадьбой, а также отметила, что это всего лишь предположение СМИ. «Просто кто-то написал, что он готов женится — на этом все», — сказала Болотова.

Также PR-директор Смолова отметила, что о грядущем торжестве ничего не знает. «Меня на свадьбу не приглашали. Не могу ничего подтвердить», — заявила Болотова.

Напомним, сегодня,14 января, ряд СМИ написал о том, что Федор Смолов совсем скоро женится на своей девушке, внучке Бориса Ельцина Марии Юмашевой, как только ей исполнится 18 лет. Разница в возрасте у футболиста и его возлюбленной составляет 12 лет.