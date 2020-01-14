Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят и его девушка Келли Пике разорвали отношения. В июле 2019 года у пары родилась дочь Пенелопа.

Отношения Квята с Пике длились на протяжении нескольких лет. Так, с 2016-го года девушка приезжала на этапы серии Гран-при, чтобы поддержать Даниила. Однако в конце минувшего года в их отношениях произошли изменения.

«Розы красные, фиалки синие, мусор выбрасывают, как и тебя», — написала Пике на своей странице в «Инстаграме», удалив из соцсети все фотографии с гонщиком. После этого девушка опубликовала еще один пост в сториз, в котором написала, что нужные люди встречаются в нужное время.

«Тот, кто столкнулся с тяжелым человеком и прошел мучительные отношения, становится на шаг ближе к тому, кто подарит любовь», — сообщила Келли.

Новый год Пике и Квят встречали по отдельности: девушка была на тусовке с друзьями в Бразилии, гонщик скромно отметил праздник в России.