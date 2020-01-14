Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на несколько сотен проб перевыполнило годовой план по допинг-пробам за 2019 год.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС. Согласно данным, предоставленным РУСАДА, на 2019 год перед РУСАДА стоял план собрать 11 тысяч допинг-проб, было взято 11316 проб. В общей сложности за год было проведено 9743 тестирования.

В 2020 году РУСАДА планирует взять на 2 тысячи допинг-проб больше. Как заявили в РУСАДА, увеличивать количество взятых допинг-проб планируется, поскольку будет проведена работа над логистическими затратами, а также оптимизация организации работы с точки зрения эффективности.

В 2018 году агентство РУСАДА также перевыполнило план по допинг-пробам: в документах было заявлено 9 тысяч проб, тогда как было взято 9540.