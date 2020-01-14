Новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) может стать Олег Курбатов, на данный момент руководящий Федерацией легкой атлетики Москвы.

Об этом сообщил сам Курбатов, слова которого приводит ТАСС.

«Я выдвинут делегатом на выборную конференцию Всероссийской федерации легкой атлетики и единогласно — кандидатом на пост президента ВФЛА», — сказал специалист. Он добавил, что в состав президиума ВФЛА выдвинуты пять представителей московской организации — это Радион Гатауллин, Станислав Бирюков, Николай Чесноков, Павел Воронков и Сергей Бабаев.

Напомним, в ноябре минувшего года Дмитрий Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА. Новый глава организации будет избран на внеочередной выборочной конференции, которая состоится 28 февраля.