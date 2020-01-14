Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал возможное участие Евгении Павловой в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Ранее тренеры сообщали, что могут вызвать спортсменку для участия в гонке, однако сама Павлова отметила, что ещё не получала приглашения. Этап в Рупольдинге стартует завтра, 15 января.

«Мы рассматриваем Павлову на выступление в Рупольдинге. Но только на эстафету. Понимаю, что времени на принятие решения немного, но до эстафеты всё-таки четыре дня, так что скоро решим», — заявил Норицын, слова которого приводит «Чемпионат».

Он подчеркнул, что участие Павловой в эстафете не будет зависеть от результатов россиянок в спринте. По словам тренера, определяющим фактором станет состояние спортсменки. Норицын также отметил, что включение Павловой в состав не будет противоречить критериям отбора, так как проводить ротацию не запрещено.