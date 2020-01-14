Супруга Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская раскритиковала Илью Авербуха за низкие гонорары Евгении Медведевой в ледовом шоу «Волшебник страны Оз».

В своем телеграм-канале Рудковская разместила скриншот новости, в которой сообщается, что гонорары фигуристов в шоу Авербуха составляют 150 тысяч рублей за выход, в то время как Алина Загитова у Татьяны Навки получала по 600 тысяч за представление.

Рудковская заявила, что Авербух платит звездам мирового катания совсем мало. Она подчеркнула, что Медведева исполняла по три шоу за день, хотя такую нагрузку выдержит не каждый мужчина.

«Не представляю, на каких волевых они 3 шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!» — написала Рудковская.

Напомним, Медведева дебютировала в роли Дороти после того, как снялась с чемпионата России из-за поломки конька.