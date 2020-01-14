Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о состоянии Екатерины Юрловой-Перхт, которая пропустила четвертый этап Кубка мира в Оберхофе из-за болезни.

«Катя Юрлова полностью выздоровела. С третьего числа она начала тренироваться, а с восьмого делала серьёзный подводящий блок», — заявил Норицын, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что на данный момент биатлонистка находится не в лучших кондициях, однако обычно она набирает форму от этапа к этапу. По словам тренера, Юрлова выполнила всю работу, о которой просил тренерский штаб.

Напомним, пятый этап Кубка мира стартует завтра, 15 января, в немецком Рупольдинге. В программу соревнований войдут эстафеты, спринты и гонки преследования.