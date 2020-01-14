Петербургский СКА до окончания регулярного чемпионата проведет матч в новой специальной форме. Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Согласно данным издания, новая форма СКА будет выглядеть в стиле «милитари». Свитера получат болотно-зеленую расцветку, шорты станут черными. В такой форме СКА должны будут сыграть в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо», который состоится в «Ледовом дворце» 20 февраля.

Выход в особой форме будет приурочен к Дню Защитника отечества 23 февраля.

Ранее в этом сезоне СКА уже играл матчи в КХЛ в специальной форме. В игре против ЦСКА на «Газпром-Арене» в рамках «Русской классики» хоккеисты петербургского клуба выступали в черно-оранжевой форме.