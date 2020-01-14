Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что у российских лыжников возникли проблемы с оформлением виз в Канаду для участия в этапах Кубка мира.

«С визами проблем не будет, все всё получат», — заявила Вяльбе, чьи слова цитирует портал РИА Новости.

Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в своем «Инстаграме» в комментариях ответил болельщику о том, примет ли он участие в канадском спринт-туре. «Так туда же визы нужно делать, а у нас ничего не готово. А в прошлом году Глебу (прим. редактора — Ретивых) просто не сделали. Поживём увидим», – ответил Устюгов подписчику.

Напомним, 14-15 марта в канадском Квебеке будет проходить спринт-тур в рамках этапа Кубка мира, а затем в Кэнморе пройдет закрытие сезона.