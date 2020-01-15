В немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 15 января, состоится женская спринтерская гонка, спортсменки выйдут на старт в 16:30 по московскому времени.

К составу сборной России присоединится Екатерина Юрлова-Перхт, которая пропустила предыдущий этап в Оберхофе из-за болезни. По словам старшего тренера Виталия Норицына, спортсменка полностью выздоровела, но пока находится не в лучших кондициях.

Также в состав сборной России входят Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Старых и Кристина Резцова. К команде может присоединиться Евгения Павлова, однако её рассматривают исключительно для участия в эстафете. Она точно не примет участие в спринте.