Центровой «Зенита» Колтон Айверсон объяснил, с чем связаны плохие результаты команды в текущем сезоне. Петербуржцы занимают последнее место в турнирной таблице Евролиги, выиграв лишь пять матчей из восемнадцати.

Баскетболист отметил, что команда прогрессирует и играет лучше от матча к матчу. «Просто для каждого коллектива важно сыграться, и должно пройти время, чтобы это произошло. К сожалению, у нас процесс немного затянулся», — сказал Айверсон, слова которого приводит пресс-служба «Зенита». Игрок подчеркнул, что команда упорно работает над тем, чтобы улучшить свое положение.

Айверсон подчеркнул, что в последнее время «Зенит» стал чаще выигрывать — это значит, что команда уже находится на правильном пути. Он добавил, что в клубе есть всё необходимое для того, чтобы выступать успешно.

Завтра, 15 января, «Зенит» встретится с испанской «Басконией» в 19-м туре Евролиги.