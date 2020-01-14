Российский гонщик команды «КАМЗ-Мастер» Андрей Каргинов стал победителемдевятого этапа ралли-рейда «Дакар»-2020. Его отрыв от ближайшего преследователя Сергея Вязовича из «МАЗа» составил 3 минуты 19 секунд.

Каргинов преодолел дистанцию за 3 часа 33,42 минуты. Ещё один представитель «КАМАЗа» Антон Шибалов проиграл лидеру более десяти минут и не смог попасть в первую пятерку. Его общее отставание от партнера по команде составляет уже 38 минут 35 секунд. Тем не менее, он сохранил за собой вторую строчку в общем зачете грузовиков.

Белорус Вязович идет на третьем месте, он отстает уже больше чем на час — на 1:08,36. Четвертое место занимает Алеш Лопрайс, выступающий за команду Praga, пятый — Дмитрий Сотников («КАМАЗ»).