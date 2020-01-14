Словацкий полузащитник петербургского «Зенита» Роберт Мак может стать футболистом турецкого «Бешикташа».

Об этом сообщает Sabah. По информации источника, агент полузащитника уже встретился с представителями стамбульцев.

Отметим, в нынешнем сезоне Роберт Мак сыграл в составе петербургского клуба десять встреч, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

Напомним, словацкий вингер стал футболистом сине-бело-голубых летом 2016 года, когда после чемпионата Европы переехал в Петербург из греческого ПАОКа за 3,5 миллиона евро. Действующее соглашение Мака с командой Сергея Семака истекает летом нынешнего года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заработал 180,4 миллиона евро за 2018 год по версии Deloitte. В рейтинге клубов с наибольшими доходами по итогам сезона-2018/19 «сине-бело-голубые» занимают 28-е место. Однако Deloitte уточняет, что на сайте указан доход клуба за год, а не за сезон.