Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын объяснил, почему Светлану Миронову не ставят на четвертый этап эстафеты.

«Последний этап надо априори рассматривать как надежная стойка и хороший финишный круг. Если бы ее преимущество было существенным на двух километрах… но мы же этого не видим, – заявил Норицын, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, на этапе Кубка мира в Оберхофе финишеров российской эстафетной четверки стала Лариса Куклина. В гонке не принимала участие Екатерина Юрлова-Перхт, пропускавшая этап из-за болезни. Юрлова восстановилась и готова выступать в Рупольдинге, поэтому четвертый этап эстафеты, скорее всего, достанется ей.

Этап Кубка мира в Рупольдинге стартует завтра, 15 января.