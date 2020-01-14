Российская биатлонистка Алена Мохова выиграла спринтерскую гонку на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Швейцарии.

Спортсменка преодолела дистанцию за 18.55,5 минут, пробежав один штрафной круг из-за промаха на втором огневом рубеже. Серебряная медаль также досталась россиянке — Анастасии Зеновой, которая тоже допустила одну ошибку на «стойке». Замкнула призовую тройку представительница Австрии Анна Андексер, отставшая на 6 секунд.

Россиянка Арина Солдатова с одним промахом проиграла минуту и 12 секунд, это 21-й результат. Кристина Павлушина заняла 37-е место, допустив четыре неточных выстрела — один на «лежке» и три на «стойке».

Напомним, для Моховой эта золотая медаль стала уже второй в рамках юношеской Олимпиады. Ранее Алена выиграла индивидуальную гонку.