Тренерский штаб московского «Локомотива» назвал список футболистов, которые отправятся на первый зимний сбор в Испанию.
Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков;
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедикт Хеведес, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Мацей Рыбус, Михаил Лысов, Станислав Магкеев, Борис Ротенберг;
Полузащитники: Максим Мухин, Серкейра Мурило, Никита Дорофеев, Александр Коломейцев, Даниил Куликов, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Рыбчинский, Жоау Мариу, Роман Тугарев;
Нападающие: Антонио Эдер, Джефферсон Фарфан, Федор Смолов.
Отметим, черногорский нападающий Лука Джорджевич не примет участия в сборах из-за травмы.
Тренировочный сбор в Испании будет проходить с 14 по 27 января.
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