Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков отреагировал на слова тренера женской сборной России Леонида Гурьева о том, что спортсменки выступили неудачно из-за патронов.

Светлана Миронова и Лариса Куклина провалили масс-старт на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе, заняв два последних места. После гонки Гурьев заявил, что с новыми патронами «что-то не то, они ветер совсем не держат».

По мнению Чепикова, такое высказывание нельзя назвать профессиональным. «Патроны не той партии – это не объяснение. Нельзя совершить столько промахов», — сказал специалист, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, завтра, 15 января, в Рупольдинге (Германия) стартует пятый этап Кубка мира. Первой гонкой будет женский спринт на 7,5 километров, он начнется в 16:30 по московскому времени.