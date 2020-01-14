В Петербурге начался матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и рижским «Динамо».

Встреча, которая проходит в Ледовом дворце, началась в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

В текущем сезоне эти команды встречались на льду три раза: два матча прошли в Риге, еще один в Петербурге. Все три раза побеждали хоккеисты СКА, один раз победа была одержана по буллитам.

В предыдущем туре СКА одержал волевую победу над московским «Динамо», забросив победную шайбу в овертайме. В выездной серии армейцы проиграли московскому «Спартаку», «Йокериту» и победили минское «Динамо». Рижское «Динамо» проиграло последние три матча: команда начала 2020 год с победы над «Барысом», а затем по очереди уступила «Йокериту», «Северстали» и «Салавату Юлаеву».