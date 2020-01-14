Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер оценил шансы Стефаноса Циципаса, Даниила Медведева и Доминика Тима выйти на уровень «большой тройки» — Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича.

«Возможно, в будущем, но не в этом сезоне. Не думаю, что Тим выйдет на тот же уровень, равно как и Медведев», — заявил Виландер, слова которого приводит «Чемпионат». Эксперт допустил, что Циципас может подняться очень высоко, так как достаточно силен с психологической точки зрения.

Напомним, на данный момент Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР, уступая лишь представителям «большой тройки». На пятой строчке идет Тим, на шестой — Циципас.

В прошлом сезоне Медведев завоевал четыре трофея, выиграв два турнира категории АТР 250 (в Софии и Санкт-Петербурге) и два «Мастерса» (в Цинциннати и Шанхае). На US Open он добрался до финала, где уступил Надалю.