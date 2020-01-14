15-летний российский нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев забил гол в составе «Манчестер Юнайтед» в матче против «Бернли» в период стажировки.

Об этом рассказал директор академии «Чертаново» Николай Ларин.

По словам Ларина, команда «МЮ» была составлена из игроков U-15, к возрастной группе которых принадлежит Пиняев, а также U-16. Он отметил, у «Бернли» играли футболисты команды U-17. Ларин рассказал, что соперник выиграл, но лучшим в обеих командах был Пиняев, который забил единственный мяч у «МЮ».

«Он тренируется с командами разных возрастов. Накануне, например, с U-16, а во вторник с U-18. Англичане его тестируют», — сказал Ларин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, Пиняев уже не в первый раз стажируется в «Манчестер Юнайтед», в этот раз он приехал вместе с отцом.