Фанат петербургского «Зенита» Артур Данилов, ранее осужденный на один год и восемь месяцев колонии-поселения за удар сотрудника ОМОНа, будет отбывать наказание условно.

По информации объединения болельщиков сине-бело-голубых «Ландскрона», состоялось апелляционное слушание по делу Данилова, на процесс «Зенит» предоставил фанату хорошего адвоката, в результате его срок заменили на условный.

Напомним, поклонника сине-бело-голубых отправили в колонию-поселение за то, что он ударил полицейского по ноге на стадионе «Газпром Арена». Сам Данилов отрицает, что совершал проступок. По его словам, он оказался жертвой обстоятельств, пытаясь встретиться с супругой, которая находилась в другом секторе.

Инцидент произошел в августе на матче «Зенита» против «Краснодара».