Новый наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен поделился впечатлением о своем назначении.

По словам Кике Сетьена, даже в самых смелых мечтах он не мог представить, что окажется в «Барселоне». Тренер отметил, что это главная цель команды — выиграть как можно больше трофеев. Сетьен считает, что у каталонцев нет другого пути, кроме как улучшаться каждый год. Он добавил, что каждый раз, когда в команду приходит новый тренер, это даёт новый импульс.

«Не знаю, лучший ли у меня путь, но он мой, и я убеждён, что с его помощью мы сможем улучшить игру команды», — сказал Сетьен, слова которого приводит Marca.

Отметим, контракт с Кике Сетьеном подписан до 30 июня 2022 года. Тренер известен по работе с «Бетисом» и «Расингом», «Поли Эхидо» и другими клубами, а также сборной Экваториальной Гвинеи.