Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на матч против рижского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Место в воротах армейцев займет Магнус Хелльберг, запасным вратарем будет Алексей Мельничук.

Первое звено: Владимир Ткачев — Артем Швец-Роговой — Наиль Якупов, Антон Белов — Лукас Бенгтссон.

Второе звено: Максим Карпов — Илья Каблуков — Евгений Кетов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Андрей Кузьменко — Йори Лехтеря — Ярно Коскиранта, Динар Хафизуллин — Артем Зуб.

Четвертое звено: Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин — Василий Глотов, Данила Галенюк.

Напомним, матч состоится сегодня, 14 января, и начнется в 19:30 по московскому времени.