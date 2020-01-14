Ассоциация европейских спортивных изданий подвела промежуточные итоги премии «Золотая бутса».

В данный момент в списке лучших бомбардиров лидирует нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, который набрал 40 очков в Серии А, забив 20 голов. На второй строчке идет форвард «Баварии» Роберт Левандовски с 38 баллами, он отличился в Бундеслиге 19 раз. Третий — Тимо Вернер из «Лейпцига» с 36 очками.

Аргентинец Лионель Месси идет на 13-м место, Криштиану Роналду — вошел в топ-10.

Отметим, новичок московского ЦСКА Илья Шкурин располагается на шестой строчке, за предыдущий клуб «Энергетик-БГУ» он забил 19 мячей и набрал 28,5 баллов.

Напомним, голы нападающих умножаются на коэффициент: для представителей клубов из топ-5 он равен 2, для команд, играющих в лигах с 6-го по 22-е места, равен 1,5.