В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» дома одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:3.

В составе хозяев дубль оформил Дастин Бойд, отличившийся на 5-й минуте с передачи Джесси Блейкера и на 15-й минуте с передач Павла Акользина и Атте Охтамаа. Также две шайбы забросил Аркадий Шестаков, он отличился на 27-й минуте с передач Кертиса Волка и Егора Шарапова и на 56-й минуте с передач Никиты Михайлиса и Егора Шалапова. Еще один гол забил Атте Охтамаа с передач Дмитрия Гуркова и Егора Петухова на 57-й минуте.

У гостей отличились Владислав Картаев с передач Линуса Умарка и Алексея Семенова на 9-й минуте, Александр Кадейкин в меньшинстве с передачи Евгения Лисовца на 28-й минуте и Вячеслав Солодухин с передачи Владимира Жаркова на 43-й минуте встречи.