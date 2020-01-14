Боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал о подготовке к поединку против Деонтея Уайлдера.

По словам Фьюри, для подготовки к бою против Уайлдера он делает многое из того, что ранее ему делать не приходилось. Боксер есть по 5-6 раз в день, пьет по восемь литров воды. Более того, Фьюри заявил, что мастурбирует по семь раз в день, поднимая таким образом уровень тестостерона.

Боксер добавил, он знает, что в США ему не удастся выиграть решением судей. Фьюри считает, что у него и так было слишком много побед решением — девять.

«Я прилечу, чтобы нокаутировать его», — сказал Фьюри, слова которого приводит The Mirror.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся в феврале 2020 года, первый поединок завершился вничью.

Уайлдер в 43 боях за профессиональную карьеру одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом). У Фьюри 29 побед в 30 боях.