В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» дома одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 2:1.

В составе хозяев по шайбе забросили Томаш Гика в меньшинстве с передач Лукаша Седлака и Виталия Меньшикова на 21-й минуте и Артем Михеев с передачи Эндрю Кейлофа на 34-й минуте.

У гостей единственный гол забил Максим Матушкин с передач Сергея Мозякина и Томаша Филиппи на 27-й минуте встречи.

После 48 матчей команда Ильи Воробьева идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 53 очка. Подопечные Владимира Юрзинова занимают 11-ю строчку Востока с 43 баллами.

Следующий матч «Металлург» проведет 16 января в гостях против «Барыса», «Трактор» в этот же день на выезде встретится с «Нефтехимиком».