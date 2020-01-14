В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоится женская спринтерская гонка.

Стали известны стартовые номера спортсменок. Первой из россиянок гонку начнет Екатерина Юрлова-Перхт, она стартует десятой. 40-й стартует Светлана Миронова, 51-й — Лариса Куклина, 62-й — Кристина Резцова, 91-й — Ирина Старых.

Отметим, спортсменки выйдут на старт в 16:30 по московскому времени.

Напомним, Юрлова-Перхт пропустила предыдущий этап в Оберхофе из-за болезни. По словам старшего тренера Виталия Норицына, спортсменка полностью выздоровела, но пока находится не в лучших кондициях.

К команде может присоединиться Евгения Павлова, однако её рассматривают исключительно для участия в эстафете. Она точно не примет участие в спринте.