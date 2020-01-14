Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка против Дональда Серроне.

По словам Макгрегора, он счастлив вернуться и провести бой против Серроне. Конор считает, что это интересный поединок, который ждут фанаты.

Макгрегор заявил, что будет сиять 18 января, создаст магию в октагоне, как делал много раз.

«Я полон чертовой энергии. Никакой боли, зажатости. Я свободен, энергичен, быстр, опасен. Идут счастливые деньки», – сказал Макгрегор, слова которого приводит UFC Russia.

Отметим, бой между Дональдом Серроне и Конором Макгрегором состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Серроне провел 50 боев в смешанных единоборствах, 36 из них закончились победами американца, в 13 он потерпел поражения и один поединок не состоялся. Макгрегор провел 25 поединков, из которых выиграл 21, потерпев четыре поражения.