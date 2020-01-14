Норвежский биатлонист Йоханнес Бе и его жена Хедда стали родителями.

Об этом в своем Instagram рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев. По словам Губерниева, у пары родился сын, которого назвали Густав.

Отметим, Йоханнес Бо пропускает этапы Кубка мира в январе по причине рождения ребенка. По законам Норвегии отцы имеют право на 15 недель декретного отпуска.

Йоханнес Бё на сегодняшний день идет на втором месте в общем зачёта Кубка мира, на первой строчке рейтинга расположился француз Мартен Фуркад. Третью строчку занимает его соотечественник Симон Дестье.

Ранее российский биатлонист Алексей Волков сообщил о рождении второго ребенка. У супругов родился сын, мальчику дали имя Артём. Супруги уже воспитывают дочь Арину, которая родилась в 2015 году.