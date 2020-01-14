В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» дома одержал победу над «Перуджей» со счетом 2:0.

В составе неаполитанцев дубль оформил Лоренцо Инсинье. Оба своих гола, на 26-й и 38-й минутах, итальянец забил с пенальти.

Отметим, шанс отличиться с пенальти был у игрока «Перуджи» Пьетро Иеммелло, но на седьмой добавленной к первому тайму минуте он им не воспользовался.

В четвертьфинале Кубка Италии «Наполи» сыграет против победителя матча между римским «Лацио» и «Кремонезе».

Следующий матч партенопейцы проведут 18 января дома против «Фиорентины», «Перуджа» в этот же день в рамках Серии В на выезде сыграет против веронского «Кьево».

Напомним, «Наполи» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов: 25 февраля команда Дженнаро Гаттузо дома примет каталонскую «Барселону», 18 марта состоится ответная игра.