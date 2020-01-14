В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» дома одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:1.

В составе хозяев по шайбе забросили Дмитрий Марковин с передач Александра Петунина и Владислава Кодолы на 30-й минуте, Игорь Гераськин на 44-й минуте и Сергей Монахов с передач Игоря Гераськина и Богдана Якимова на 56-й минуте.

Единственный гол в составе екатеринбуржцев забил Никита Трямкин с передач Питера Холланда и Ефима Гуркина на 45-й минуте встречи.

После 49 матчей команда Андрея Разина идет на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 45 очков. Подопечные Андрея Мартемьянова занимают четвертую строчку на Востоке с 59 баллами, проведя на две игры меньше.