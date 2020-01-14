Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала попадание сине-бело-голубых в топ-30 клубов Европы по доходам.

По словам Илюхиной, которые приводит «Р-Спорт», этот факт еще раз подтвердил финансовую самодостаточность и устойчивость «Зенита». Она отметила, что это результат эффективной работы по всем направлениям деятельности клуба, в том числе плановой монетизации главного инфраструктурного объекта — стадиона, а также открытого диалога с болельщиками и роста аудитории.

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» заработал 180,4 миллиона евро за 2018 год по версии Deloitte.

Об этом сообщает официальный сайт компании. В рейтинге клубов с наибольшими доходами по итогам сезона-2018/19 «сине-бело-голубые» занимают 28-е место. Однако Deloitte уточняет, что на сайте указан доход клуба за год, а не за сезон.