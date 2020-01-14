В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал крупную победу над рижским «Динамо» со счетом 3:0.

В составе армейцев по шайбе забросили Йори Лехтеря с передач Игоря Ожиганова и Владимира Ткачева на 35-й минуте, Владимир Ткачев в большинстве с передач Лукаса Бенгтссона и Василия Токранова на 52-й минуте и Евгений Кетов с передач Антона Белова и Максима Карпова спустя 13 секунд.

После 48 матчей команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 67 очков. Команда Гирта Анкипанса занимает 11-ю строчку Запада с 32 баллами, сыграв столько же встреч.

Следующий матч СКА проведет 16 января дома против «Йокерита», рижский клуб 21-го числа примет «Сочи».