В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА дома одержал победу над минским «Динамо» со счетом 5:1.

В составе армейцев по шайбе забросили Артем Блажиевский с передачи Максима Соркина на 14-й минуте, Кирилл Капризов с передачи Алексея Марченко на 38-й минуте, Максим Шалунов с передач Константина Окулова и Иржи Секача на 46-й минуте, Антон Слепышев на 50-й минуте и Константин Окулов с передач Михаила Науменкова и Максима Шалунова на 58-й минуте.

Единственный гол в составе «Динамо» забил Дмитрий Знахаренко с передачи Андрея Павленко на 43-й минуте встречи.

После 48 матчей команда Игоря Никитина лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 72 очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта идут на 12-й строчке Запада с 32 баллами.