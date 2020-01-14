В матче регулярного чемпионата Континтальной хоккейной лиги подольский «Витязь» дома потерпел поражение от финского «Йокерита» со счетом 2:3.

В составе гостей дубль оформил Микко Лехтонен, который отличился на 53-й минуте в большинстве с передачи Петри Контиолы и на 56-й минуте в большинстве с передач Стива Мозеса и Брайана О’Нейла. Еще один гол забил Никлас Йенсен на 2-й минуте.

В составе подольчан отличились Алексей Макеев с передач Даниила Пыленкова и Вилле Лаюнена на 40-й минуте и Йоонас Няттинен в большинстве с передачи Алексея Бывальцева и Павла Воробья на последней минуте встречи.

После 47 матчей команда Лаури Марьямяки идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 65 очков. Подопечные Михаила Кравеца занимают седьмую строчку Запада с 53 баллами.