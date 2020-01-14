Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин посетил допрос в МВД.

Об этом сообщает «Рен ТВ». По информации источника, глава РПЛ был вызван по поводу дела о матче «Чайка» — «Черноморец», который признан договорным. Однако не уточняется, в каком статусе Прядкин общался с правоохранительными органами.

Напомним, игра между «Чайкой» и «Черноморцем» состоялась в мае 2019 года. Обвинителем выступил генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко. Позже выяснилось, что сам «Урожай» пытался стимулировать «Черноморец», предложив главному тренеру 500 тысяч рублей.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение отстранить от футбольной деятельности генерального директора «Урожая» Дмитрия Градиленко, главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и трех футболистов «Черноморца» Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.