Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о матче против рижского «Динамо».

По словам Кудашова, сначала команде было очень тяжело, так как «Динамо» играло плотно и организованно. Тренер отметил, что затем армейцы добавили в движении, стали переводить игру в зону атаки и создавать моменты, а после первого гола контролировали ход матча.

Кудашов также прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.

«У СКА достаточно хоккеистов. Кто выздоровеет? Травмированы Бурдасов и Барабанов, Аалтонен болеет — не выйдет в ближайшем матче», — сказал Кудашов, слова которого приводит Sportbox.ru.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал крупную победу над рижским «Динамо» со счетом 3:0.