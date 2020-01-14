Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал о своем тренере Этери Тутберидзе.

По словам Самсонова, Тутберидзе не ставит задачи фигуристам на каждый старт. Он отметил, тренер знает, что он многое может и сам ставит себе задачу показать чистое катание, чтобы на него могли рассчитывать и в дальнейшем. Самсонов также рассказал, что Глейхенгауз сыграл большую роль в его жизни, так как благодаря хореографу он оказался в группе у Тутберидзе.

«Побаиваюсь ли Тутберидзе? Первые дни побаивался, затем привык. Да и ребята меня поддержали, говорили: «Не бойся, всё будет хорошо». Этери Георгиевна не строгая — она требовательная», — сказал Самсонов, слова которого приводит «Советский спорт».

Напомним, Даниил Самсонов завоевал бронзовую медаль юношеских Олимпийских игр в Лозанне. В обеих программах он не справился с исполнением тройного акселя.