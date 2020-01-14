В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» дома одержало победу над «Сочи» в овертайме со счетом 2:1.

В составе хозяев отличился Сергей Зборовский с передач Дрю Шора и Чея Геноуэя на 12-й минуте, у сочинцев отличился Дмитрий Лугин с передачи Шона Коллинза на 25-й минуте.

Победный гол на 4-й минуте овертайма забил Даниил Ильин с передачи Станислава Бочарова.

После 48 матчей команда Дэвида Немировски идет на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 52 очка. Подопечные Александра Андриевского занимают девятую позицию Запада с 46 баллами.

Следующий матч «Торпедо» проведет 16 января дома против московского «Динамо», «Сочи» в этот же день в гостях встретится с ЦСКА.