«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам, сборная России сыграет с Сербией, СКА обыграл рижское «Динамо». Эти и другие события — в главных новостях дня.

Российские гандболисты не выступят на третьей Олимпиаде подряд

Мужская сборная России по гандболу лишилась шансов на выход из группы на чемпионате Европы среди мужских команд, соответственно, не сможет завоевать путевку на Олимпийские игры в Токио 2020 года.

СМИ: Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

Российский нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в ближайшее время женится на своей возлюбленной Марии Юмашевой.

«Зенит» заработал более €180 млн за 2018 год

Петербургский «Зенит» заработал 180,4 миллиона евро за 2018 год по версии Deloitte.

Поветкин проведет реванш с Хантером после боя с Уайтом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинский подтвердил, что россиянин Александр Поветкин проведет реванш с американцем Майклом Хантером.

Стало известно, кто должен возглавить ВФЛА вместо Шляхтина

Новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) может стать Олег Курбатов, на данный момент руководящий Федерацией легкой атлетики Москвы.

Россия сыграет с Сербией в Москве в рамках подготовки к Евро-2020

Сборная России по футболу встретится с командой Сербии в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Матч состоится 6 июня в Москве.

СКА разгромил рижское «Динамо» в Петербурге

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал крупную победу над рижским «Динамо» со счетом 3:0.