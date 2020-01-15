Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу своих жизненных приоритетов.

По словам Хабиба, все меняется, в жизни мы что-то приобретаем, а что-то то теряем.

«Самое главное себя не потерять в этой жизненной суете», – написал Нурмагомедов в своем Instagram под видео, на котором его приветствует зал в Саудовской Аравии.

Отметим, поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.

На ближайшем турнире UFC 246 в Лас-Вегасе состоится поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.